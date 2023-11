Schlägerei an Hornbergschule: Offenbar Eskalation durch „Geburtstagsschläge“

Bereits am vergangenen Mittwoch war es an der Mutlanger Hornbergschule zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein 14-​Jähriger schwer verletzt wurde. Auslöser waren offenbar „Geburtstagsschläge“

Montag, 13. November 2023

Sarah Fleischer

Wie das Polizeipräsidium Aalen am Freitagnachmittag mitteilte, hatten zwei Schüler in der Mensa der Schule so heftig und so lange auf den 14-​Jährigen eingeschlagen, dass dieser im Krankenhaus notoperiert werden musste. Auslöser für die Gewalt waren demnach wohl „Geburtstagsschläge“, – ein Phänomen, bei dem Betroffene an ihrem Geburtstag pro Jahr einen Schlag kassieren. Dadurch sei der Streit eskaliert, so Schulleiter Alexander Richling. Zum aktuellen Zustand des 14-​Jährigen könne man aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht allerdings keine Angaben machen, heißt es auf Nachfrage von der Polizei.







Was Bürgermeisterin Stephanie Eßwein zu dem Vorfall sagt und wie es an der Schule jetzt weitergeht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



