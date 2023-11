Herbstkonzert der Stadtkapelle Lorch

Von sanften, leisen choralen Klängen bis hin zu mächtiger Filmmusik – beim Herbstkonzert der Lorcher Stadtkapelle war alles dabei. Unter der Leitung von Dirigent Martin Wellmann zeigten die Musikerinnen und Musiker ihre volle Bandbreite.

Dienstag, 14. November 2023

Sarah Fleischer

Welche Stücke geboten wurden, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Wenn die Musiker der Stadtkapelle Lorch mit ihren glänzenden Instrumenten in der katholischen Kirche Platz nehmen, dann um die Stille der Zuhörer mit wunderbaren, leisen und imposanten Klängen zu durchbrechen. Das ist der Stadtkapelle Lorch am vergangenen Samstagabend in der katholischen Kirche St. Konrad mit ihrem vielfältigen Programm rundum gelungen. Dirigent Martin Wellmann führte durch den Abend. Mit seiner kurzweiligen und interessanten Moderation stimmte er das Publikum auf jedes Stück ein, um danach mit ganzem Einsatz die Klangvielfalt der Stadtkapelle Lorch zu entlocken.

