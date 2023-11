Haus Lindenhof feiert Richtfest in Mutlangen

Foto: astavi

Die Stiftung Haus Lindenhof will in Mutlangen einen Betreuungsbereich mit einem Tagesangebot für 30 Menschen schaffen. Am Mittwoch war Richtfest, die Fertigstellung des Projekts ist für Sommer 2024 geplant.

Donnerstag, 16. November 2023

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer







Wie der neue Betreuungsbereich gestaltet ist und welche Einrichtungen die Stiftung Haus Lindenhof noch in Mutlangen unterhält, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Nach einem gelungenen Spatenstich am 11. Mai für den Neubau fand nur sechs Monate später am Mittwoch im Industriegebiet das Richtfest für den Förder– und Betreuungsbereich statt. Die Stiftung Haus Lindenhof investiert in das Projekt 3,7 Millionen Euro. Bereichsleiter Wohnen und Arbeit Matthias Quick freute sich bei der Begrüßung auf die gute Zusammenarbeit mit Handwerkern der Region und über das rege Interesse an diesem Richtfest. Das Haus hat mittlerweile nicht nur ein ausgebautes Dach, auch die Fenster wurden eingebaut und die Handwerker mit Bauleiter Magnus Müller haben begonnen, die Trennwände im Trockenbau auszubauen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



356 Aufrufe

149 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen