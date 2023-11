Wahlen bei der Kreisärzteschaft Schwäbisch Gmünd

Foto: kreisärzteschaft

Bei der Versammlung der Mitglieder der Ärzteschaft Schwäbisch Gmünd, die den Altkreis Schwäbisch Gmünd umfasst, kam es zu einem Generationenwechsel.

Samstag, 18. November 2023

Sarah Fleischer

Wer alles gewählt wurde und was sich die Ärzteschaft für die zukunft wünscht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Nach über 16 Jahren erfolgreicher ehrenamtlicher Führung der Ärzteschaft Schwäbisch Gmünd amtierte Dr. Erhard Bode für das Amt des Vorsitzenden sowie weitere Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes bewusst nicht mehr, um jüngeren Kolleginnen und Kollegen die Chance zur aktiven Mitgestaltung der ärztlichen Versorgung im Altkreis Schwäbisch Gmünd und des Ostalbkreises für die Zukunft zu ermöglichen. Es sei an der Zeit, die „jüngere“ Generation mehr einzubinden, denn diese ist die Zukunft unser aller, so Dr. Erhard Bode.

