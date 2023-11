Gschwend: Bürgerinitiative gegen Windräder

Symbolbild: Viola /​pix​e​lio​.de

Bis zwischen Gschwend und Gaildorf Windräder stehen, könnte ein langes Verfahren auf alle Beteiligten zukommen. In Mittelbronn hat sich eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben formiert. Bürgermeister Hald zeigte sich vom nachbarschaftlichen Umgang enttäuscht.

Montag, 20. November 2023

Sarah Fleischer

46 Sekunden Lesedauer











Welche Probleme die Bürgerinitiative in den Windrädern sieht und was Bürgermeister Christoph Hald dazu sagt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Zwischen den Gaildorfer Teilorten Reippersberg und Schönberg plant ein Investor sechs Windräder mit einer Nabenhöhe von 175 Metern. Dafür hatte der Gaildorfer Gemeinderat im Juni grünes Licht gegeben, um die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen. „Der nächste Schritt ist die Fortschreibung des Teilflächennutzungsplans ‚Windenergie Limpurger Land’ durch den Gemeindeverwaltungsverband“, teilte der Gaildorfer Pressesprecher Daniel Kuhn zum Stand des Verfahrens mit. Dies sei Voraussetzung für ein ordentliches Bebauungsplanverfahren, in dessen Verlauf die Öffentlichkeit und die Nachbargemeinden beteiligt werden.Eine starke bürgerschaftliche Präsenz bei der wohl entscheidenden Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes in Sulzbach am Mittwoch ist das Ziel der Bürger, die sich am Freitagabend im Mittelbronner Dorfhaus versammelt hatten. „Vielleicht sehen die Verantwortlichen ja dann doch noch, dass ein großer Teil der Bürgerschaft mit den Windkraftplänen nicht einverstanden ist“, sagte Manfred Etzel.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



256 Aufrufe

187 Wörter

52 Minuten Online



Beitrag teilen