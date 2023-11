Straßdorf auf dem Weg von der Ölheizung zum Wärmenetz

In Straßdorf eignen sich mehr als 600 Häuser dafür, an ein Wärmenetz angeschlossen zu werden. Nicht infrage kommt ein solches wohl für Metlangen, Reitprechts und Schönbronn. Der Straßdorfer Ortschaftsrat tagt am Dienstag.

Montag, 20. November 2023

Benjamin Richter

Der Gmünder Stadtteil Straßdorf ist von den Wärmeplanern in fünf Teilgebiete zerlegt worden. Dabei handelt es sich um Straßdorf-​Nord – das Siedlungsgebiet nördlich der Haltestelle Adler/​Apotheke –, das direkt angrenzende Straßdorf-​Süd sowie die Weiler Metlangen, Reitprechts und Schönbronn.

Während sich Straßdorf-​Nord und Straßdorf-​Süd mit ihren 505 respektive 625 Gebäuden nach Ansicht der Fachleute jeweils für ein Niedertemperaturwärmenetz eignen, läuft in den drei kleineren Quartieren in Sachen Wärmeversorgung nach aktuellem Stand alles auf eine Einzelversorgung hinaus. Neben den Ausgangszahlen aus dem Jahr 2019 sind die Bedarfsvorhersagen für die Jahre 2030 und 2035 ermittelt worden.

So hat das Teilareal Straßdorf-​Nord im Jahr 2019 insgesamt 10 350 Megawattstunden verheizt (MWh/​a). Durch eine Reihe von Energiesparmaßnahmen, allen voran die Sanierung von Wohnhäusern, soll dieser Bedarf schrittweise über 9760 MWh/​a im Jahr 2030 bis auf voraussichtlich 9460 MWh/​a im Jahr 2035 gesenkt werden. Die Planer rechnen mit einem Einsparpotenzial von insgesamt 3000 MWh/​a, was einem Anteil von 29 Prozent des Bedarfs aus dem Jahr 2019 entspricht.

Bei der künftigen Versorgung könnten 114 Gebäude mit einer Luft-​Wasser-​Wärmepumpe und 53 mit einer Sole-​Wasser-​Wärmepumpe beheizt werden. 279 Gebäude könnten an ein Wärmenetz angeschlossen werden, Biomasse käme in 50 Gebäuden zum Einsatz, vier müssten mit Nachtspeicheröfen beheizt werden. Ein Gebäude eignet sich für die Wärmeversorgung durch industriellen Wasserstoff. Der Fokus bei der Energieberatung soll auf dem Austausch der Ölheizungen liegen.





