Straßdorf: Kunst-​Heimspiel mit Stier und Gmünder Motiven

Foto: ts

Der Straßdorfer Künstler Rolf Thuma überzeugt mit seiner Ausstellung in der DRK-​Begegnungsstätte in Straßdorf. Bei der Vernissage sprach er über seine Botschaften und Methoden wie die computergestützte Zuspitzung.

Dienstag, 21. November 2023

Benjamin Richter

50 Sekunden Lesedauer



Mit „Down by the Riverside“ und einem „Liebeslied“ eröffnet der Männerchor „Stimmbänd“ unter Leitung von Harald Elser die mehr als gut besuchte Vernissage mit 30 Exponaten des Künstlers Rolf Thuma in der DRK-​Begegnungsstätte in Straßdorf.

Die Begrüßungsrede des Ersten Bürgermeisters in Schwäbisch Gmünd und Straßdorfers Christian Baron lobt die Veranstaltung als wünschenswertes, gesellschaftliches Kulturereignis, das die Menschen im Namen und Rahmen der Kunst und Kultur zusammenführt und dazu auch wesentlich die Patienten des DRK in Straßdorf einbindet, die reichlich erschienen sind.





Wie die Kunst von Rolf Thuma erfrischt, belebt und erstaunt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 20. November. Die gesamte Ausgabe ist auch digital erhältlich, im iKiosk.

Das Heimspiel läutet dann der Künstler Rolf Thuma, ehemaliger Steuerberater und Volkswirt, selbst ein mit den markigen Worten „Who the fuck is Rolf Thuma?“ und erklärt im Folgenden die künstlerische Machart sowie die Botschaft(en) und technische Qualität dieser nun 15. Ausstellung, die er als Ehrenamt empfinde, zumal ein Drittel der Besucher offenbar Gmünder seien, die – sehr unschwäbisch – am Samstag „ihre Kehrwoche verschoben“ hätten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



183 Aufrufe

203 Wörter

39 Minuten Online



Beitrag teilen