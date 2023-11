Volkstrauertag in Mutlangen

Foto: gvm

Am Sonntag versammelten sich zur Abenddämmerung auf dem Lammplatz zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mit mitgebrachten Windlichtern rund um das große leuchtende Friedenszeichen.

Dienstag, 21. November 2023

Sarah Fleischer

Die Lichter wurden von Schülerinnen und Schülern der Grundschule Mutlangen und den Kindern des Waldnaturkindergartens Heidehüpfer gestaltet. Gemeinsam wurde den zahlreichen Opfern von Krieg, Terrorismus, Hass, Gewalt, Extremismus und Vertreibung aller Völker und Nationen auf der Welt gedacht.

Bürgermeisterin Stephanie Eßwein war ebenfalls anwesend und fand deutliche Worte.





