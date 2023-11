Bekommt Schwäbisch Gmünd einen zweiten Bahnhalt?

Foto: gbr

Um diese Frage ging es am Mittwochabend im Klima-​, Umwelt-​, Energie– und Bauausschuss Schwäbisch Gmünd. Eine Potentialstudie soll herausfinden, welche der beiden Standorte „Schießtal“ oder „Gmünd-​Ost/​Hussenhofen“ der geeignetere wäre.

Donnerstag, 23. November 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Dazu wurden Standorte im Bereich Schießtalplatz und Hussenhofen hinsichtlich ihrer Fahrgastpotentiale und verkehrlichen Erschließung vergleichend bewertet.







Welche Aspekte für und gegen die beiden Standorte sprechen und was das ganze kosten würde, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen könnten zwei neue Haltestellen entstehen. Der Halt Aalen-​West gilt als gesetzt. Der zweite Halt soll im Osten von Schwäbisch Gmünd entstehen – wo genau, steht allerdings noch nicht fest. Eine Potentialstudie durch das Ingenieurbüro Ramboll, die am Mittwoch im Ausschuss vorgestellt wurde, soll Orientierung bieten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



277 Aufrufe

121 Wörter

45 Minuten Online



Beitrag teilen