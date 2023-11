Nicht alle in Mögglingen wollen einen Klinik-​Neubau in ihrer Gemeinde

Aalen würde gerne das Ostalbklinikum zum Regionalversorger machen, und die Gemeinde Essingen hat Interesse am Standort für einen Neubau. Auch der Mögglinger Gemeinderat hat seinen Hut fristgerecht in den Ring geworfen. Allerdings sind nicht alle in Mögglingen der Meinung, dass die Klinik dort hinpasst.

Der Gemeinderat befasste sich am Freitagabend mit dem Thema und will dem Landkreis ein Grundstück dafür anbieten. Ausreichend große freie Flächen sind vorhanden und würden auch die Forderung nach Zentralität eines Regionalversorgers erfüllen. Allerdings war die aus Termingründen nichtöffentlich gefasste Entscheidung nicht einmütig. Es gibt auch von Anwohnern kritische Stimmen.





