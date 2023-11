Störungen bei Vodafone-​Kunden in Mögglingen

Symbol-​Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Vodafone-​Kundinnen und Kunden im Raum Mögglingen klagten über anhaltende Störungen seit Samstag. Weder Telefon, noch Internet seien funktionstüchtig. Nun liefert das Unternehmen eine Erklärung.

Mittwoch, 29. November 2023

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Es handele sich um eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes in Mögglingen, teilt ein Vodafone-​Sprecher auf Anfrage am Mittwoch mit. Die bestehe seit dem 25. November um 9.22 Uhr.









Wie viele Kundinnen und Kunden betroffen sind und wann mit einer Behebung zu rechnen ist, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die Ausgabe ist auch als digitale Variante am iKiosk erhältlich.

Kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen – seit Samstag gehe das so, berichtet ein Mögglinger Bürger. Er sei Kunde bei Vodafone, andere Bekannte seien ebenfalls von der Störung betroffen. Haushalte in der Ziegelfeldstraße, der Saleuxer Straße und dem Gewand Rems seien seines Wissens nach betroffen. Meldungen bei Vodafone selbst blieben zunächst erfolglos. „Bei der Störungs-​Hotline wusste man von nichts.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



412 Aufrufe

156 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen