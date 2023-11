Strickkreis Riedäcker bereitet Adventsbasar vor

Foto: astavi

Die 13 Frauen vom Strickkreis Riedäcker haben bei ihren Treffen nicht nur Spaß, sondern sammeln beim Adventsbasar auch noch Geld für Vereine, Projekte und Organisationen. Der Basar findet dieses Jahr vom 19. November bis zum 8. Dezember statt.

Freitag, 03. November 2023

Sarah Fleischer

Seit 17 Jahren treffen sich jeden zweite Donnerstag die Frauen vom Strickkreis im Cafe Riedäcker in Bettringen. Sie reden miteinander, genießen Kaffee und Kuchen und stricken. Alles für einen guten Zweck. Hilde Schulz organisiert alljährlich den Adventsbasar und sorgt dafür, dass die gestrickte Sachen zur Adventszeit für einen guten Zweck verkauft werden. In diesem Jahr findet der Adventsbasar vom 19. November bis zum 8. Dezember.







Was es alles zu kaufen gibt, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



