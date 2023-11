Mit einem gestohlenen Auto des Malteser-​Hilfsdienstes andere gefährdet

Symbol-​Foto: gbr

Welcher Teufel da wohl einen 32-​Jährigen geritten haben mag, als er in Stuttgart ein Auto des Malteser-​Hilfsdienstes schnappte und damit rücksichtslos und verkehrsgefährdend auf der B 29 unterwegs war? In Mögglingen war diese merkwürdige Fahrt schließlich zu Ende, als die Polizei den Fahrer festnahm.

Sonntag, 05. November 2023

Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer



Aus Sicht des Polizeipräsidiums Aalen stellt sich der Fall so dar: Am Samstagnachmittag, gegen 12 Uhr, entwendete ein 32-​jähriger Mann in Stuttgart ein Malteser-​Fahrzeug, mit dem Essen ausgeliefert wurde. Noch mit zahlreichen Essensportionen an Bord, tauchte das Fahrzeug im Bereich der B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Mögglingen wieder auf. Hier fiel der Dieb aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise mehrfach auf. Der Mann konnte später durch die Polizei auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Mögglingen widerstandslos festgenommen werden.





Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sollen sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171 358 – 0) melden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1282 Aufrufe

144 Wörter

5 Stunden Online



Beitrag teilen