Saisonende auf dem Hagberg in Gschwend: Der Turm hat nun Winterpause

Die Mitglieder des Gschwender Albvereins kümmern sich seit vielen Jahren darum, dass dieses beliebte Ziel von Wanderern in der warmen Jahreszeit geöffnet ist und die Gäste bewirtet werden. Wenn kein Publikumsverkehr da ist, werden nötige Arbeiten am und im Hagberg-​Turm erledigt.

Montag, 06. November 2023

Gerold Bauer

Der Turm war an 36 Tagen geöffnet — und somit gab es 72 Arbeitsschichten von jeweils vier Stunden Dauer für die Mitglieder der Gschwend Albvereinsgruppe. Die Aussicht vom Turm haben in der nun beendeten Saison rund 480 zahlende Besucherinnen und Besucher genossen. Weil Kinder und Albvereinsmitglieder freien Eintritt haben dürften es de facto doppelt so viele gewesen sein.





