12. Weihnachtsmarkt in Bettringen

Foto: fleisa

Dass Tradition nicht weniger Interesse bedeuten muss, zeigte der Bettringer Weihnachtsmarkt am Samstag: Er fand zum zwölften Mal statt, und die Parkplätze um das Gelände der Uhlandschule waren brechend voll.

Sonntag, 10. Dezember 2023

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer





Alteingesessene Bettringer, junge Familien und Jugendliche füllten den Pausenhof der Uhlandschule , auf dem die Bettringer Vereine weihnachtliche Stimmung verbreiteten. Grillwürstchen, Glühwein, Kunsthandwerk und Internationales — die Auswahl ließ kaum Wünsche offen. Ein Highlight für die jüngsten Besucher war das Ponyreiten mit dem Weihnachtsmann als Anführer, angeboten vom Reit– und Fahrverein Bettringen.





Was auf den anderen Weihnachtsmärkten in der Region so los war, erfahren Sie in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



