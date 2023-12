Krippenweg in Straßdorf — eine liebenswerte Privatinitiative kommt sehr gut an

Fotos: gbr

Was vor einem Jahr begann dürfte sich zu einer echten Tradition im Gmünder Stadtteil entwickeln. Auf Initiative des 76-​jährigen Bürgers Willi Scherrenbacher wurde dort auch heuer wieder am Waldrand — am Feldweg in Verlängerung der Birkachstraße — ein Krippenweg mit acht Stationen angelegt.

Freitag, 15. Dezember 2023

Gerold Bauer

Öffentliche Werbung wurde dafür nicht gemacht, aber dank der Mund-​zu-​Mund-​Propaganda kamen wie im Vorjahr wieder knapp 50 Personen, um die Krippen zu bestaunen, gemeinsam Lieder zu singen und sich bei warmen Getränken und Adventsgebäck auf besinnlich-​gemütliche Weise auf das kommende Fest einzustimmen.

