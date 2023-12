Alter Bahnhof in Hussenhofen unter dem Hammer

Foto: gbr

Wer schon immer davon geträumt hat, Bahnhofsvorsteher zu sein, könnte sich in wenigen Tagen diesen Kindheitstraum für vielleicht relativ kleines Geld erfüllen und künftig in Uniform und mit Trillerpfeife an seinem eigenen echten Bahnhof stehen: In Hussenhofen wird das alte Bahnhofsareal versteigert.

Montag, 04. Dezember 2023

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



Während aktuell im Rahmen einer Potenzialstudie ein Bereich am Ortsrand von Hussenhofen für die Einrichtung eines neuen Bahnhalts geprüft wird, steht das Grundstück des einstigen Bahnhofs in der Ortsmitte von Hussenhofen bei einer Auktion am 9. Dezember zum Verkauf.







Neugierig geworden? Mehr dazu gibt es in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



595 Aufrufe

95 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen