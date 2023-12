Alfdorfer Benefizkalender ab sofort erhältlich

Foto: gmalf

Auch dieses Jahr gibt es einen Benefizkalender mit Alfdorfer Motiven. Der Kalender dient wieder einem guten Zweck und ist ab sofort für alle erhältlich. Wer die Jugendfeuerwehr der Gemeinde unterstützen will, muss schnell sein – die Stückzahl ist begrenzt.

Dienstag, 05. Dezember 2023

Sarah Fleischer

42 Sekunden Lesedauer



Mit ihren drei Feuerwehrabteilungen Alfdorf, Pfahlbronn und Vordersteinenberg hat die Gemeinde Alfdorf an jedem Standort auch einen starken Nachwuchs mit insgesamt 91 Mitglieder der Kinder– und Jugendfeuerwehr. Im kreisweiten Vergleich steht somit die Jugendfeuerwehr aus der Gemeinde Alfdorf auf einem herausragenden dritten Platz, vor vielen einwohnerstärkeren Städten und Gemeinden. Dafür sind die Feuerwehrkameraden um Kommandant Marcel Stegmaier und Jugendwart Thomas Schurr, sowie Bürgermeister Ronald Krötz sehr dankbar und auch stolz. Dem Feuerwehrnachwuchs und den Einsatzkräften von Morgen sollen mit den Einnahmen und Spenden des Benefizkalenders zusätzliche Wünsche erfüllt werden, die über das Finanzierbare durch die Gemeinde hinausreichen.





Wo es den Kalender gibt und wohin die Spenden in den vergangenen Jahren schon gingen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Mit dem Benefizkalender 2024 wird die Jugendfeuerwehr Alfdorf unterstützt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



252 Aufrufe

171 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen