Lokalschau beim Kleintierzuchtverein Hussenhofen

Foto: ktzvh

Traditionell hielt der Kleintierzuchtverein Hussenhofen e.V. am 1. Advent seine Lokalschau in der Mozarthalle ab. Zu der Schau, die zu den größten im Kreisverband Schwäbisch Gmünd zählt, waren zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher gekommen.

Dienstag, 05. Dezember 2023

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



Es wurden über 250 Tiere den Preisrichtern Gerhard Stähle, Bernhard Fiechtner, Ulrich Nester und Alexander Burwitz zur Bewertung vorgestellt.





Wer am Ende in den verschiedenen Kategorien den Sieg davontrug, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Am Freitag wurden in der Mozarthalle die notwendigen Käfige für Hühner, Kaninchen, Tauben, Enten, Gänse und das Ziergeflügel von den Mitgliedern aufgestellt und zur Einlieferung der Tiere hergerichtet. Auch wurden die neu gebauten Volieren aufgebaut, die wieder ein Höhepunkt der Ausstellung waren und von den Besuchern als besonderes Highlight der Ausstellung gelobt wurden. Ebenso lobten die vielen fachkundigen Besucher die Aufmachung und die Artenvielfalt der Ausstellung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



98 Aufrufe

137 Wörter

12 Minuten Online



Beitrag teilen