Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum Horlachen

Foto: wopf

Die Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum Horlachen wurde am 1. Advent eröffnet. Eine beeindruckende Vielzahl an Spielzeug aller Art, die früher Kinderaugen glänzen ließen, zeigt der Heimat– und Geschichtsverein Gschwend und Umgebung auf zwei Stockwerken.

Donnerstag, 07. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Uwe Behnert aus Hagkling steht an einer Glasvitrine und deutet auf einen Märklin Schienenbus. „Genau so einen hatten wir auch zu Hause“, erinnert er sich. Er und seine Brüder hatten jeweils eine Lok mit Wagen, die auf der heimischen Anlage zu Weihnachten ihre Runden drehten. Ebenfalls von Märklin ist ein Metallbausatz und aus einem weiteren von Titan ein kleiner Kran zu besichtigen. Im ehemaligen Bürgermeisterzimmer drehen Modellzüge in Spur 0 aus der früheren Nürnberger Firma Fleischmann ihre Runden. Im oberen Stockwerk dampft und zischt eine Miniatur-​Dampfmaschine. Von Kaufläden über Teddybären bis zu Puppen — die Ausstellung bietet großen und kleinen Kindern Freude.





Mehr über die Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum Horlachen lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



