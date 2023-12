Aktionstag in Hussenhofen: Doppelstunde im Zeichen des Handballs

Mozartschule Hussenhofen und TSB Gmünd setzen ihre Zusammenarbeit fort und stellen im zweiten Jahr in Folge den Handball-​Grundschulaktionstag für die Kinder der Klassenstufe zwei auf die Beine.

Freitag, 08. Dezember 2023

Benjamin Richter

Kein Schultag wie jeder andere war der Freitag für die Klassenstufe zwei der Mozartschule in Hussenhofen. Für die fünfte und sechste Unterrichtsstunde stand der Handball-​Grundschulaktionstag auf dem Stundenplan.

Die 22 Mädchen und Jungen in der Sporthalle freuten sich sehr über den Besuch der Handballtrainer Holger Sohnle und Mia Hieber vom TSB Gmünd samt Helferteam – und waren sichtlich aufgeregt, mit den ungewohnten Betreuern in eine für die meisten Kinder noch ebenso ungewohnte Sportart hineinzuschnuppern.

Holger Sohnle, der sonst die E-​Jugend des Handball-​Oberligisten trainiert, gab sich Mühe, den Zweitklässlern den Einstieg so leicht wie möglich zu machen. „Wer weiß, was das ist?“, fragte er in die Runde und hielt einen handelsüblichen Handball in die Höhe. Die Kinder jauchzten vergnügt, und einige brüllten sogleich die offensichtliche Antwort heraus.

Auf Sohnles nächste Frage, wer schon einmal selbst Handball gespielt habe, meldeten sich dann schon deutlich weniger Schüler. „Im regulären Sportunterricht kommt der Handball oft zu kurz“, lieferte Sportlehrer Michael Hieber eine mögliche Erklärung – und gab zu bedenken, dass die Sportart im Lehrplan mit vielen anderen Mannschaftsspielen wie Basketball, Volleyball, Hockey und natürlich Fußball konkurriere.





An welchen Stationen die Mädchen und Jungen am Freitag in der Mozarthalle an ihren Fertigkeiten feilten und wer den Handball-​Grundschulaktionstag ins Leben gerufen hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 9. Dezember. Die ganze Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

