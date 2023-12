Saisonstart bei der Skischule Schwäbisch Gmünd

Foto: Skischule Schwäbisch Gmünd

Das Team der Ski– und Snowboardschule Kaltes Feld wurde von dem frühen Wintereinbruch etwas überrascht. Doch dank guter Vorbereitung war schnell klar: Wenn Schnee liegt, muss es auch Skikurse geben.

Samstag, 09. Dezember 2023

Sarah Fleischer

Wie die Kurse abliefen und ob sich der neue multifunktionale Schulungsraum bewährt hat, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Das Team hatte sich schon auf die kommende Saison vorbereitet und war schnell startklar. So baute das Team am Samstag den Skikindergarten sowie das Gelände für den „Zwergerlkurs“ auf. In freudiger Erwartung auf viele skibegeisterte Kinder samt deren Eltern hoffte das Skischulteam auf zahlreiche Anmeldungen zu den angebotenen Kursen. Am Sonntagabend dann blickten die Ski– und Snowboardlehrkräfte auf ein erfolgreiches Kurswochenende zurück.

