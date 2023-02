TV Weiler: Platz eins für Skilangläuferin Vreni Hölldampf

Foto: Markus Hölldampf

Vreni Hölldampf, die Athletin des TV Weiler in den Bergen, trägt sich bei den Baden-​Württembergischen Meisterschaften im Sprint und Einzel im Skilanglauf im Allgäu auf dem Goldrang der Damen 21 ein. Mit dem dritten Platz von Nico Waibel in seiner Altersklasse steht eine weitere Podestplatzierung für den Verein in der Bilanz.

Samstag, 18. Februar 2023

Benjamin Richter

38 Sekunden Lesedauer



Bei sehr guten Schneebedingungen und traumhaft-​sonnigem Winterwetter richtete der WSV Mehrstetten die Baden-​Württembergischen Meisterschaften im Skilanglauf aus.

Die Wettbewerbe wurden aufgrund von Schneemangel von Mehr-​stetten auf der Schwäbischen Alb nach Isny ins Allgäu verlegt – auf der dortigen Kunstschnee-​Loipe waren die Bedingungen sehr gut.

Insgesamt waren fast 200 Skilangläuferinnen und Skilangläufer aus dem „Ländle“ am Start, darunter auch das Skilanglauf-​Rennteam vom TV Weiler.





Wie Vreni Hölldampf der ungefährdete Tagessieg gelang und wie die weiteren Athletinnen und Athleten des TV Weiler bei den Meisterschaften abschnitten, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. Februar. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



139 Aufrufe

153 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen