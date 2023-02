Normannia schlägt Nördlingen im Test mit 2:1

Mit dem 2:1 gegen den Bayernligisten aus Nördlingen gelang dem 1. FC Normannia der erste Sieg in der Vorbereitung auf die Restrunde der Fußball-​Verbandsliga. Alexander Aschauer traf wieder und machte beide Tore.

Sonntag, 19. Februar 2023

Alex Vogt

In der 41. Minute dann wieder eine Unachtsamkeit in der Gmünder Defensive, Jakob Mayer bedankte sich für die Freiheit, die ihm gewährt wurde und markierte vom Elfmeterpunkt den Nördlinger Führungstreffer. Nur zwei Minuten später hätte es 0:2 stehen müssen, Simon Gruber wurde freistehend am Fünfmeterraum angespielt, doch sein Abschluss ging nur wenige Zentimeter am Gmünder Gehäuse ins Aus.







Den ausführlichen Spielbericht von Claus-​Jörg Krischke gibt es in der Rems-​Zeitung vom Montag.



Die ersten 15 Minuten waren zerfahren, beiden Mannschaften gelang es nicht, Spielzüge zu kreieren, geschweige denn Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu schaffen. Nach 17 Minuten war es Kevin Kamara, der zweimal gefährlich vor dem Tor vom Alverik Montag auftauchte: Nach einem Doppelpass von Jermain Ibrahim mit Tobias Kubitzsch köpfte er knapp übers Tor und nur eine Zeigerumdrehung später scheiterte er nach guter Vorarbeit von Kubitzsch am Nördlinger Tormann. Jetzt machten auch die Spieler aus dem Ries auf sich aufmerksam, zunächst verfehlte Julian Brandt das von Max Reichert gehütete Normannia Tor knapp, dann traf er fünf Minuten später nur die Latte, seinen Nachschuss parierte Reichert mit einem sehenswerten Reflex.

