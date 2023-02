Normannia Gmünd: Avigliano verlängert bis 2025

Foto: Jani Marco Pless

Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd plant bereits für die kommende Saison: Defensivspieler Valerio Avigliano hat seinen Vertrag nun um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Donnerstag, 02. Februar 2023

Alex Vogt

28 Sekunden Lesedauer



„Valerio hat die Erwartungen, die wir in ihn hatten, sofort erfüllt“, so der Sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter. Avigliano sei ein Garant für die stabile Defensive und auch in Sachen Einstellung vorbildlich: „Er hat in der Vorrunde kein einziges Spiel verpasst – das zeigt, wie wichtig er für uns ist. Wir freuen uns unheimlich über seine Vertragsverlängerung“, so Fichter weiter.







Was Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic und Valerio Avigliano selbst zur Vertragsverlängerung sagen, lesen Sie im Bericht von Uwe Beck in der Rems-​Zeitung vom 3. Februar.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



43 Aufrufe

115 Wörter

5 Minuten Online



Beitrag teilen