Anna Rupprecht: In der Quali auf Platz sechs

Foto: picture alliance/Eibner-Pressefoto|Eibner/Memmler

Mit Platzierungen in den Top Ten hat Skispringerin Anna Rupprecht vom SC Degenfeld zum Auftakt der Nordischen Ski-​Weltmeisterschaften in Planica sowohl im Training als auch in der Qualifikation aufhorchen lassen.

Mittwoch, 22. Februar 2023

Alex Vogt

Überaus positiv ist Skispringerin Anna Rupprecht (SC Degenfeld) in die Nordischen Ski-​Weltmeisterschaften gestartet. Im slowenischen Planica sprang die Gmünderin in der Qualifikation für das Einzelspringen auf der Normalschanze, das an diesem Donnerstag ab 17 Uhr ausgetragen wird, auf den sechsten Platz.





