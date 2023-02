Anna Rupprecht: Beim WM-​Auftakt in den Top Ten

Foto: picture alliance/dpa|Daniel Karmann

Skispringerin Anna Rupprecht vom SC Degenfeld ist beim Einzelspringen von der Normalschanze bei der Nordischen Ski-​Weltmeisterschaft in Planica als drittbeste deutsche Teilnehmerin auf dem neunten Platz gelandet.

Donnerstag, 23. Februar 2023

Alex Vogt

Bei diesem ersten WM-​Wettbewerb im slowenischen Planica hat Anna Rupprecht ihre zuvor gezeigten starken Leistungen im Training und in der Qualifikation mit einer Top-​Ten-​Platzierung bestätigt. Nach ihren beiden Sprüngen auf 95 und 96 Meter belegte die Gmünderin, die als Zehnte in den finalen zweiten Durchgang gestartet war, am Ende den neunten Platz.



Die WM-​Goldmedaille hat Rupprechts Teamkollegin Katharina Althaus aus Oberstdorf gewonnen vor der Österreicherin Eva Pinkelnig und Anna Odine Stroem aus Norwegen.







Mehr zu diesem WM-​Einzelspringen von der Normalschanze lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. Februar.



