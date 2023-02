DJK Gmünd: Nachholspiel gegen USC Freiburg

Foto: Stoppany

An diesem Sonntag bestreiten die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd das Nachholspiel gegen den USC Freiburg. Gegen das Schlusslicht soll ein klarer Heimsieg eingefahren werden. Anpfiff in der Römersporthalle in Straßdorf ist um 14.30 Uhr.

Donnerstag, 23. Februar 2023

Alex Vogt

41 Sekunden Lesedauer



Nach dem glanzvollen und nicht erwarteten Dreisatz-​Erfolg am vergangenen Sonntag bei den TSF Ditzingen hat sich die Gmünder Mannschaft urplötzlich die Chance erarbeitet, im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten USC Freiburg den zweiten Platz zu erobern – dazu ist aber wie im Hinspiel im Breisgau ein klarer 3:0-Erfolg notwendig.





Mit welchen Erwartungen DJK-​Trainer Christian Hohmann dem vorletzten Heimspiel in dieser Saison entgegenblickt und auf welche Spielerin er am Sonntag verzichten muss, lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 24. Februar.







Mit einem Spiel weniger rangiert die DJK Gmünd in der Regionalliga Süd derzeit auf dem vierten Tabellenplatz – mit 29 Punkten und 35:23-Sätzen hinter dem Meister MTV Ludwigsburg (45/47:10), dem Zweiten TSF Ditzingen (32/38:25) und dem Förderverein Tübinger Modell (30/37:26) auf Rang drei.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



236 Aufrufe

164 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen