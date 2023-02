Anna Rupprecht: WM-​Gold im Teamspringen

Skispringerin Anna Rupprecht vom SC Degenfeld (auf dem Bild links) hat zusammen mit Selina Freitag, Katharina Althaus und Luisa Görlich bei der Nordischen Ski-​Weltmeisterschaft in Planica die Goldmedaille im Teamspringen gewonnen.

Samstag, 25. Februar 2023

Luisa Görlich, Selina Freitag und Katharina Althaus behaupteten bis zum Schluss die Spitzenposition und so gewann das deutsche Damen-​Team am Ende mit 843,8 Punkten und einem deutlichen Vorsprung vor Österreich (831,1) und Norwegen (828,6) die WM-​Goldmedaille.





Bei ihrer dritten WM-​Teilnahme kann Anna Rupprecht ihre zweite WM-​Goldmedaille bejubeln. Die Mixed-​Weltmeisterin von 2021 ist nun neue Team-​Weltmeisterin. Das deutsche Damen-​Quartett wurde seiner Favoritenrolle gerecht und dominierte den Teamwettbewerb in Planica.Daran hatte Anna Rupprecht vom SC Degenfeld als erste deutsche Springerin in beiden Durchgängen einen gehörigen Anteil. Die Gmünderin brachte Deutschland zunächst mit ihrem Sprung auf 92,5 Meter in Führung und verteidigte zu Beginn des zweiten Durchgangs mit der Bestweite des gesamten Wettbewerbs von 99 Metern souverän den ersten Platz.

