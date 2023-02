Was kommt nach B29? Ideen-​Wettbewerb für Böbingens „neue Mitte“ läuft

Wie wird in ein paar Jahren der Bereich aussehen, durch den momentan noch die Bundesstraße 29 verläuft, wenn diese in Böbingen mit einem Tunnel unter die Erde verlegt ist? Die Gemeinde hat neun Planungsbüros aus Süddeutschland aufgerufen, ihre Ideen für eine Neugestaltung einzureichen. Am Montag geht der Wettbewerb in die nächste Phase.

Bewusst hat sich die Gemeinde Böbingen bei der Ideensuche für einen geschlossenen Wettbewerb entschieden, an dem nur die neun ausgewählten Architektur– und Stadtplanungsbüros aus dem süddeutschen Raum teilnehmen dürfen.

Ihre „aufgabenbezogene Qualifikation“ prädestiniert sie in den Augen der Verwaltung und ihres Chefs Jürgen Stempfle für die Teilnahme an dem Wettbewerbsverfahren.

Die andernorts gesammelten Erfahrungen – um Vergleiche anzustellen und Schlüsse zu ziehen, hatte ein Aktionsbündnis aus Böbingen im Vorfeld eine Informationsfahrt nach Dußlingen (Landkreis Tübingen) unternommen – bestärkten die Kommune in der Auffassung, dass ein Rennen um die besten Einfälle aus fachlich einschlägig spezialisierten Büros auch für Böbingen die bestmögliche Lösung aufzeigen könnte.

In Dußlingen herrschte vor der dortigen Umgestaltung nach Verlegung der B27 eine sehr ähnliche Situation zu der, die momentan noch in Böbingen mit der B29 vorliegt.





Welche komplexe Wettbewerbsaufgabe die Gemeinde Böbingen und ein beauftragtes Architekturbüro auf 23 DIN-​A-​4-​Seiten formuliert haben und wer in dem Preisgericht vertreten ist, das letzten Endes über die Eignung der eingereichten Vorschläge und Entwürfe entscheiden wird, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

