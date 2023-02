Beniamino Molinari: Besondere Momente als Co-​Trainer erlebt

Rückblickend lässt sich für ihn eines festhalten: „Es hat bei mir schon langweiligere Jahre gegeben als 2022.“ Schließlich ist Beniamino Molinari erst als Co-​Trainer mit Apollon Limassol auf Zypern Meister geworden und war gleich danach beim in die Fußball-​Bundesliga aufgestiegenen FC Schalke 04 ein halbes Jahr lang als Co-​Trainer tätig. Ein Porträt.

Am 28. Juni 2022 wurde Beniamino Molinari als neuer Co-​Trainer des FC Schalke 04 vorgestellt. Am 5. Dezember 2022 kam es dann zur vorzeitigen Vertragsauflösung – in beiderseitigem Einvernehmen.

Trotzdem möchte der Gmünder die kurze Zeit bei diesem, wie er selbst sagt, „Wahnsinnsverein“ keineswegs missen. Und bereut nichts, wenngleich er aus seiner ersten Co-​Trainertätigkeit bei einem deutschen Profiklub und diesem für ihn so turbulenten Jahr 2022 eine Lehre gezogen hat: „Ich habe es mir abgewöhnt, längerfristige Pläne zu machen.“

Denn geplant war alles eigentlich ganz anders. Als sich der 42-​Jährige dazu entschloss, als Co-​Trainer des Gmünders Alexander Zorniger bei Apollon Limassol nach der gewonnenen Meisterschaft auf Zypern und nur einer Saison aufzuhören, wollte er im Mai des vergangenen Jahres zurückkehren.





Warum Beniamino Molinari seinen Plan schnell wieder über den Haufen werfen musste und wie er mit der Schalker Mannschaft das Ruhrpottderby in Dortmund erlebte, lesen Sie im Porträt von Alexander Vogt in der Beilage „Wochenende“ der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

