Fasnet in Gmünd: Ehrenorden für Nathalie Hofmann

Foto: Anna-​Christin Betz

Bei der Prunksitzung im Stadtgarten wurden langjährige Trainerinnen, Funktionäre sowie Helfer vom Verein Fasnet e.V. für ihr Engagement in der fünften Jahreszeit gewürdigt. Max Jäger kümmert sich seit über 40 Jahren darum, dass auf der Bühne alles richtig läuft.

Montag, 06. Februar 2023

Gerold Bauer

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Die Fasnet in Gmünd wäre ohne das ehrenamtliche Engagement gar nicht denkbar. Entsprechend nutzte der Verein Gmender Fasnet e.V. am Freitag die Prunksitzung als würdigen Rahmen, um den langjährigen Einsatz vor großem Publikum zu würdigen.Seite fünf Jahren tanzen Marina Belstler, Mona Braun und Carla Ocker in der Prinzengarde. Auch eine zehnjährige Trainertätigkeit können Nadine Ripberger und Birgit Kranenberg in der Gruppe „Tanzteufe“) sowie Sarah Dambacher in der Gruppe „Gmünder Hüpfer“ zurückblicken. Bereits seit 20 Jahren ist Nadine Strobel Trainerin der „Stöpselgarde“ und seit mehr als zwei Jahrzehnten bringt Raimund Vogt als Leiter des Gmünder Faschingsumzugs auch seine beruflichen Erfahrungen als Polizeibeamter ein.Ein Bühnenhelfer der ersten Stunde und seit über 40 Jahren im Dienst der Gmünder Prunksitzung ist Max Jäger aus Bettringen. Dafür wurde ihm bei der Veranstaltung am Freitag herzlich gedankt. Einen Ehrenorden gab es für Nathalie Hofmann – alias „Nathalie die Temperamentvolle“ in der Rolle des Narrenschultes – für besondere Verdienste um die Gmender Fasnet.Angefangen hatte sie als Gardemädchen, später war sie als Tanzmariechen zu bestaunen und hat jahrelang in der Bütt als Rathaussekretärin für gute Unterhaltung gesorgt. Inzwischen ist sie Vize-​Präsidentin der Gmender Fasnet e.V. und hatte bei der Prunksitzung auch mehrere Auftritte als „Bühnentechnikerin Cordula“.

