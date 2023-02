Schwimmverein Gmünd: Damen hoffen, Männer bangen

Foto: fabro

Bei den Wettkämpfen um die Mannschaftsmeisterschaften von der 1. Bundesliga bis zu den Bezirksligen war der Schwimmverein Gmünd bei den Damen und Herren gleich mit vier Teams am Start.

Montag, 06. Februar 2023

Alex Vogt

„Wir schwanken zwischen Hoffen und Bangen“, zog der SVG-​Vorsitzende Roland Wendel am Sonntag ein vorläufiges Fazit. Das neu formierte Gmünder Männerteam, das in der 2. Bundesliga Gruppe Süd wie erwartet nicht über den zehnten und letzten Platz hinauskam, darf noch auf den Verbleib in der dreigeteilten zweithöchsten Liga hoffen, weil der SV Würzburg und der SV Waiblingen gar nicht angetreten waren und somit als Absteiger feststehen.Die SVG-​Damen hoffen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd. Sie erreichten im heimischen Hallenbad in der Oberliga Baden-​Württemberg nach 34 Rennen mit 20 697 Punkten Platz eins vor dem SV Cannstatt (19 531). Was die Punktzahlen in den anderen Oberligen betrifft, wird der SVG aber erst im Laufe dieses Montags Bescheid wissen.

