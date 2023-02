Die Gmünder Erdbebenhilfe von 1999

Foto: hs

Am 17. August 1999 kam es in der Nordwesttürkei zu einem Jahrhundert-​Erdbeben. Am 12. November 1999 folgte dort ein weitere Katastrophe.

Dienstag, 07. Februar 2023

Alexander Gässler

35 Sekunden Lesedauer



In den verwüsteten Städten Adapazari und Düzce, wo binnen Minuten Tausende Menschen ums Leben kamen, leistete im Rahmen einer Spenden– und Hilfsaktion der Rems-​Zeitung ein Team von Helferinnen und Helfern aus Gmünd und Istanbul Soforthilfe mit Verbandsmaterial, Medikamenten und Lebensmitteln, aber auch mit Kleidung, Zelten, Schlafsäcken, Decken und Kleidung.





Die Gmünder Hilfsaktion fand ein starkes Echo, sogar das türkische Staatsfernsehen berichtete und dankte namens der Opfer. Die Geldspenden wurden nachhaltig auch dazu eingesetzt, um in Rekordzeit in einem Vorort der Provinzhauptstadt Adapazari eine zerstörte Grundschule für 800 Kinder sowie ein Gemeindezentrum wieder aufzubauen. Die Aktion wurde mit der Nachbarstadt Aalen abgestimmt, die zusammen mit dem Landkreis in Adapazari eine Poliklinik errichtete.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



263 Aufrufe

143 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen