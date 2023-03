Vernissage: Mickey Maus und Spongebob im Rathaus Mutlangen

Wenn das Rathaus Mutlangen zum Museum wird, ist es wieder Zeit für „Kunst im Rathaus“. Das Thema dieses Jahr: Comics. Mit dabei sind junge Nachwuchskünstler und –künstlerinnen. So etwa Marie, elf Jahre alt.

Samstag, 11. März 2023

Benjamin Richter

Das Interesse am Auftakt von „Comic trifft Kunst“ war groß, das neugierige Publikum bunt gemischt. Bürgermeisterin Stephanie Eßwein begrüßte alle Anwesenden und insbesondere die junge Künstlerin Marie Moll. Diese Ausstellungseröffnung sei etwas ganz Besonderes, denn noch nie habe eine so junge Einzelkünstlerin im Rathaus ausgestellt – Marie Moll ist erst elf Jahre alt, malt aber schon seit ihrer Kindergartenzeit.

Und der Name ihrer Ausstellung ist Programm, gibt es jetzt im Erdgeschoss vor allem farbenfrohe Comicfiguren zu entdecken: Mickey und Minnie Maus, die Simpsons, Spongebob und der König der Löwen. Im ersten Stock finden sich zudem kreative und auch abstrakte Darstellungen der Tier– und Pflanzenwelt sowie des Kosmos.





Welche Materialien Marie Moll beim Gestalten ihrer Bilder verwendet hat und wann diese entstanden sind, lesen Sie im Bericht von Julia Berkenhoff am Samstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

Im Rathaus Mutlangen war es am vergangenen Donnerstagabend wieder soweit: Eine Vernissage im Rahmen der langjährigen Reihe „Kunst im Rathaus“ gab den Startschuss für eine Ausstellung, die in den nächsten drei Monaten farbenfrohe und fantasievolle Motive in die Gänge des Amtsgebäudes bringt.

