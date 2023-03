Gottesdienst mit der Sozialstation Lorch: „Gemeinsam sind wir stark“

Am Mittwochabend fand der Gottesdienst mit dem Zweckverband Sozialstation Lorch statt. Das Motto „Gemeinsam sind wir stark“ zog sich dabei wie ein roter Faden durch den Gottesdienst.

Montag, 13. März 2023

Sarah Fleischer

Der Gottesdienst wurde von Mitarbeiterinnen und Pfarrer Nentwich sowie Pfarrerin Golder vorbereitet. Im Gottesdienst zeigte sich dieses Motto an unterschiedlichen Stellen, von der Musik angefangen, die von der Kantorin, Verena Rothaupt an der Orgel und von der Solosängerin Tina Schlechter zusammen gestaltet wurde, über Statements von unterschiedlichen Menschen aus der Gesellschaft, die unter anderem von Bürgermeisterin Funk vorgetragen wurden, bis hin zu den Fürbitten, die sowohl von den Mitarbeiterinnen, wie dem scheidenden und neuen Geschäftsführer der Sozialstation vorgetragen wurden.





Was die abschließende Botschaft des Gottesdienstes war, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



