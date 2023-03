DJK Gmünd: Saisonfinale in Heidelberg

Foto: Stoppany

Am letzten Spieltag dieser Saison geht es für die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd nach Heidelberg. Die Gmünderinnen möchten Tabellenplatz drei verteidigen und haben noch Chancen auf die Vizemeisterschaft.

Donnerstag, 16. März 2023

Alex Vogt

„Wir sind alle total motiviert und haben Lust auf das Spiel in Heidelberg, das wir natürlich gewinnen möchten.“ DJK-​Trainer Christian Hohmann freut sich auf das Saisonfinale am Samstagabend (19 Uhr) beim Heidelberger TV, auch wenn er nicht alle Spielerinnen an Bord hat.



Mit einem Sieg beim Tabellensechsten könnten die Gmünderinnen (34 Punkte) den dritten Tabellenplatz gegenüber der viertplatzierten Konkurrenz aus Tübingen (31) verteidigen.







Von welchem anderen Spiel die mögliche Vizemeisterschaft abhängt und auf welche Spielerinnen Christian Hohmann am Samstag verzichten muss, lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 17. März.



