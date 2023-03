Kasim Gashi: Einstimmiger Punktsieg

Foto: Gashi

Profiboxer Kasim Gashi hat in Karlsruhe seinen Gegner Gabor Gorbics aus Ungarn nach sechs Runden einstimmig nach Punkten besiegt.

Sonntag, 19. März 2023

Alex Vogt

„Ich möchte natürlich gewinnen, um in der Rangliste nach oben zu klettern.“ So hatte Kasim Gashi im Vorfeld sein Ziel für den Kampf im Mittelgewicht gegen Gabor Gorbics klar formuliert. Mit einem einstimmigen und nie gefährdeten Punktsieg setzte der 32-​Jährige in der Karlsruher Europahalle dieses Vorhaben erfolgreich in die Tat um.

