Gmünd: Missionskreuz am Fuße von St. Salvator eingeweiht

In Schwäbisch Gmünd wurde am Mittwoch das neue Missionskreuz am Fuße von St. Salvator eingeweiht. Die Salvator-​Freunde investierten dazu viel Eigenleistung.

Mittwoch, 29. März 2023

Benjamin Richter

Die Vorstände der Salvator-​Freunde, Werner K. Mayer, Klaus Debler und Winfried Kienhöfer, erklärten, dass das neue Kreuz an die Volksmissionen erinnern soll, die in Schwäbisch Gmünd stattgefunden haben.

Das alte Missionskreuz hatte durch Witterungseinflüsse erhebliche Schäden an der Befestigung erlitten und musste ausgetauscht werden.





Die Salvator-​Freunde hatten es sich zum Ziel gesetzt, das Gelände vor den Osterfeiertagen aufzuräumen und für festliche Stimmung zu sorgen. Dabei wurde das alte Missionskreuz durch ein neues aus heimischer Eiche ersetzt.

