Landgericht: Geständnisse nach mutmaßlichem Raub in Gmünd

Am Mittwoch hat vor der Zweiten Großen Jugendkammer am Ellwanger Landgericht eine Hauptverhandlung begonnen, bei der drei mutmaßliche Täter im Alter von 30, 23 und 19 Jahren auf der Anklagebank sitzen. Sie müssen sich wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit versuchtem schwerem Raub verantworten.

Mittwoch, 29. März 2023

Benjamin Richter

Es geht um den Abend des 17. Oktober 2022. Drei junge Männer klingeln an der Wohnungstür eines Mannes in Gmünd. Zumindest einen von ihnen kennt er persönlich und öffnet die Tür.

Die drei betreten die Wohnung und verlangen mit vorgehaltenen Schreckschusspistolen Geld. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Als der Mann dieser Forderung nicht nachkommt, kommt es zu einem Handgemenge, bei dem er auf den Kopf geschlagen wird.





Welche Erklärungen die Angeklagten durch ihre Anwälte abgeben ließen, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Der erste Prozesstag hat insofern eine Überraschung gebracht, als nach einer vorläufigen Beweiswürdigung des Vorsitzenden Richters Jochen Fleischer nach Aktenlage zwei Angeklagte ein Geständnis ablegten. Der dritte im Bunde kann oder will sich nicht erinnern.Die Lage eskaliert, als der Bedrohte ein Pfefferspray hervorzieht und dem mutmaßlichen Haupttäter, dem ältesten des Trios, direkt ins Gesicht sprüht. Daraufhin feuert dieser seine Waffe ab, der Wohnungsinhaber wird am Hals verletzt. Die drei ergreifen die Flucht, werden aber wenig später von der Polizei festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

