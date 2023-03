Warum Heubach-​Lautern im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ so gut ist

Archiv-​Foto: Astavi

Im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ konnte der Heubacher Stadtteil voll überzeugen und vertritt nun das Land Baden-​Württemberg bundesweit. Die Bundesbewertungskommission bereist Lautern am Freitag, 23. Juni, von 13 bis 16 Uhr und die Menschen im Gärtnerdorf freuen sich auf diesen Besuch. Zumal die Bewertung auf Landesebene, die nun schriftlich vorliegt, allen Anlass zur Zuversicht gibt.

Samstag, 04. März 2023

Gerold Bauer

41 Sekunden Lesedauer



Noch wenige Wochen ist Bernhard Deininger Ortsvorsteher von Lautern. 33 Jahre lang hat er dieses Amt ausgeübt und kann sich quasi als krönenden Abschluss über die Goldmedaille auf Landesebene und auf die nächste Runde im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Bundesebene freuen. Lautern will dabei erneut mit dem Mix aus Traditionsbewusstsein, schöner Ortsgestaltung und einem zukunftsorientierten Miteinander erneut überzeugen. Und eines ist schon jetzt klar: Ohne diesen Zusammenhalt der Vereine untereinander und der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, sprich ohne dieses Wir-​Gefühl, gäbe es im Stadtteil vieles nicht, was den Ort so liebens– und lebenswert macht.





Lesen Sie am Samstag, 4. März, im Detail, was den ländlichen Heubacher Stadtteil auszeichnet!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



291 Aufrufe

167 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen