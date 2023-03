Hausarzt: Alarmstufe Rot im Schwäbischen Wald

Während die hausärztliche Versorgung in vielen Bereichen gut, in Schwäbisch Gmünd laut Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-​Württemberg sogar sehr gut ist, bleibt der Schwäbische Wald das Sorgenkind. Was will das Landratsamt dagegen tun?

CDU-​Kreisrat Dr. Peter Högerle hat in der gemeinsamen Sitzung des Gesundheits– und Jugendhilfeausschusses des Kreistags mit Lob nicht gegeizt: „Das ist ein ausgezeichneter Ansatz, wir sind auf dem richtigen Weg. Hut ab!“ Gewürdigt hat er damit die Anstrengungen vor allem zur Verbesserung der ambulanten hausärztlichen Versorgung im Kreis. Während sie in den meisten Bereichen noch relativ gut und im Bereich Schwäbisch Gmünd sogar sehr gut ist, herrscht im Schwäbischen Wald schon länger Alarmstufe Rot. Der Versorgungsgrad liegt bei 49,2 Prozent, was landesweit als Unterversorgung eingestuft wird. Beim Kreis hofft man jedoch, nicht zum letzten Mittel greifen zu müssen, nämlich zu Zulassungsbeschränkungen, so dass sich in umliegenden Bereichen kein Arzt mehr niederlassen dürfte. Greifen würde dies, wenn die Unterversorgung drei Jahre lang andauern sollte.

