Start der Bauarbeiten für den MAPU in Untergröningen

Foto: Gemeinde Abtsgmünd

Am vergangenen Montag war es endlich soweit: Nach einer langen Planungs– und Bewerbungsphase starteten die ersten Bauarbeiten zur Umsetzung des geplanten Mehrgenerationen-​Activity-​Parks in Untergröningen.

Donnerstag, 09. März 2023

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Der Mehrgenerationen-​Activity-​Park , kurz Mapu, soll jung und alt zur Verfügung stehen. Die Firma pumptrack​.de aus Augsburg führt aktuell die Bauarbeiten für den ersten Teil des Mapus durch und erstellt wie schon in Abtsgmünd den asphaltierten Pumptrack. Dieser kann mit Fahrrädern aller Art, Scootern, Tretrollern, Skate– und Longboards, Inline Skates, Bobby Cars und sogar Sportrollstühlen befahren werden. Auf der Wiesenfläche oberhalb der Turn– und Festhalle Untergröningen sollen nun nach und nach auch noch die weiteren Bestandteile des Mapus aufgebaut werden.





Was der Mapu nach seiner Fertigstellung alles bereithält und wodurch das Projekt erst möglich wurde, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



