Ziegerhof, Reitprechts und Co.: Tour durch Teilorte von Straßdorf

Foto: rz-​archiv

Historisches und Aktuelles gibt es bei einer Ausfahrt des Fördervereins durch die Straßdorfer Teilorte Reitprechts und Metlangen zu erfahren. Auf dem Programm stehen zudem der Ziegerhof und die Marienkapelle in Schönbronn.

Sonntag, 16. April 2023

Benjamin Richter

27 Sekunden Lesedauer



„Straßdorf entdecken und genießen“, so ist die Ausfahrt des Fördervereins überschrieben. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Nach dem Besuch der vier Stationen gibt es Kulinarisches im Gasthof „Stern“ in Metlangen.

Die Tour findet am Mittwoch, 26. April, um 14.30 Uhr statt. Der Startpunkt ist in Straßdorf beim Bezirksamt, Donzdorfer Straße 16. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Der nächste Treffpunkt ist dann die Kapelle in Schönbronn gegen 14.45 Uhr.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



201 Aufrufe

111 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen