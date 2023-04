Bike the Rock wird erstes Rennen für neues Youth Enduro Force Team

Foto: Youth Enduro Force Racing Team

Sind sie die Mountainbike-​Profis von morgen? Im Youth Enduro Force Racing Team hat Mountainbikerennfahrer und –trainer Kilian Pfeffer elf der aussichtsreichsten Nachwuchshoffnungen aus dem Raum Stuttgart vereint. Das Herz des Kaders schlägt in einem Werkstattkeller in Lindach.

Dienstag, 18. April 2023

Wie werde ich ein besserer Mountainbike-​Rennfahrer? Einer, der weit vorne mitfährt, eines Tages vielleicht gar in nationalen und internationalen Rennen? Mit diesen und ähnlichen Fragen kämen Kinder, Teenager und deren Eltern häufig auf ihn zu, berichtet Kilian Pfeffer.

„Die Eltern kennen den Sport typischerweise nicht, aber der Boom ist da“, sagt der Trainer und aktive Fahrer der Mountainbike-​Disziplin Enduro. Mädchen und Jungen kauften sich Fullys, also vollgefederte Mountainbikes, und verbrächten schon mal eine ganze Ferienwoche im Bikepark. Doch wie können sich die Freizeitbiker zu aussichtsreichen Rennfahrern entwickeln?

Hier setzt das Konzept von Pfeffers neu gegründetem Youth Enduro Force Racing Team (YEF) an. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den Sport im Nachwuchsbereich in den Vereinen zu fördern und zu unterstützen“, erklärt der 36-​Jährige, dessen Leistungsportfolio sich sehen lassen kann.

Drei Mal war Pfeffer in seiner Heimatstadt Berlin Mountainbike-​Meister, fuhr sieben Jahre lang in der Bundesliga und war 2004 zum ersten Mal beim Bike the Rock in Heubach dabei, bevor er vor rund 15 Jahren auch seinen Lebensmittelpunkt an die Ostalb verlegte.





