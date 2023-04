Normannia Gmünd: Nach 3:0 weiter Zweiter

Im Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen ist dem favorisierten Fußball-​Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd ein 3:0 (1:0)-Erfolg gelungen. Torjäger Alexander Aschauer steuerte einen Doppelpack bei.

Sonntag, 23. April 2023

Alex Vogt

„Hauptsache gewonnen“, lautete das Fazit einiger Normannia-​Fans nach diesem Spiel. Und in der Tat: Nach einem frühen Tor von Fabian Kianpour in der zehnten Minute tat sich die zweitlatzierte Normannia vor allem in der zweiten Halbzeit schwer, das Spiel in den Griff zu bekommen und das erlösende zweite Tor zu erzielen.



Dank einer guten Defensivleistung ging der Sieg aber auch in dieser Höhe in Ordnung. Die Treffer zum 2:0 und 3:0 gingen in der 76. und 85. Minute jeweils auf das Konto von Torjäger Alexander Aschauer „Offensiv können wir es besser“, so FCN-​Coach Zlatko Blaskic nach der Partie.







Den ausführlichen Spielbericht von Uwe Beck lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. April.



