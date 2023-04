TSB Gmünd macht Klassenerhalt perfekt

Foto: Schoch

Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd kann nun endgültig für sein neuntes Jahr in der vierthöchsten Spielklasse planen. Obwohl stark ersatzgeschwächt angereist, stürmte der TSB letztlich ungefährdet zu einem 40:28 (20:14)-Rekordsieg beim bereits abgestiegenen TuS Steißlingen.

Sonntag, 23. April 2023

Alex Vogt

49 Sekunden Lesedauer



Auch der Gmünder Sieg beim bereits abgestiegenen TuS Steißlingen kam nicht überraschend.





Den ausführlichen Spielbericht von Nico Schoch lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. April.



Als ein Wurf von Jonas Waldenmaier 80 Sekunden vor Schluss vom Pfosten ins Netz sprang, gab es kein Halten mehr. Der TSB Gmünd hatte in diesem Moment nicht nur den Oberliga-​Klassenverbleib perfekt gemacht, sondern auch erstmals in der 4. Liga die 40-​Tore-​Marke geknackt.„Ein geiles Gefühl“, meinte Waldenmaier. Greifbar war die Erleichterung über den ersten Auswärtserfolg seit knapp drei Monaten, womit der TSB nun endgültig für sein neuntes Jahr in der Viertklassigkeit planen kann.Wobei das Saisonziel Klassenerhalt ohnehin nur noch Formsache gewesen war. „Es ist jetzt nicht mehr die große Überraschung“, betonte TSB-​Trainer Michael Stettner: „Doch ist es ein cooles Gefühl, dieses Ziel völlig verdient zu erreichen. Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir schon vier Spiele vor Schluss rechnerisch durch sind, dann hätte ich das sofort unterschrieben.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



416 Aufrufe

196 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen