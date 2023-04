Bike the Rock: Mehr als 10000 Zuschauer

Fotos: Zimmermann

Mehr als 1300 Starterinnen und Starter aus rund 30 Nationen sowie mehr als 10000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben dem Mountainbike-​Festival Bike the Rock in Heubach am vergangenen Wochenende einen neuen Rekord beschert.

Mittwoch, 26. April 2023

Alex Vogt

31 Sekunden Lesedauer



Nach zwei Jahren Stillstand und einer Ausgabe mit angezogener Handbremse haben mehr als 10000 Zuschauerinnen und Zuschauer die erste wieder reguläre Auflage des Bike the Rock in Heubach gefeiert.



Sie wurden Zeugen eines neuen Teilnehmerrekords. Mehr als 1300 Starterinnen und Starter aus rund 30 Nationen kämpften in den unterschiedlichen Disziplinen und Altersgruppen um Bestzeiten. Rund 400 freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Verlauf des Mountainbike-​Festivals in der „Stellung“ unter dem Rosenstein.





Einen ausführlichen Rückblick auf das Mountainbikefestival in Heubach lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 26. April.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



118 Aufrufe

126 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen