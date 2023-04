Stadtkapelle Lorch: „Wunschkonzert“ mit Lieblingstiteln des Ensembles

Beim Konzert des Musikvereins Stadtkapelle Lorch und der Jugendkapelle Lorch/​Großdeinbach durften die Musikerinnen und Musiker ihre eigenen Lieblingstitel spielen. Heraus kam in der Stadthalle eine musikalische Reise mit reichlich Filmmusik.

Freitag, 28. April 2023

Gerold Bauer

Unter dem Motto „Musik der 80er und 90er“ stand in diesem Jahr das erste Konzert der Stadtkapelle Lorch mit der Jugendkapelle Lorch/​Großdeinbach. Das Programm entstand aus den Wünschen der Musikerinnen und Musiker beider Kapellen; und so wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Reise zurück in die Vergangenheit mitgenommen.





Lesen Sie am 29. April in der RZ, was die „Highlights“ des Abends waren!



