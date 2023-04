Gratis-​Eis und Schaukeln mit der Bürgermeisterin in Lorch-​Weitmars

Endlich ist er fertig: der neue Spielplatz in Weitmars. Am Mittwoch wurde er eröffnet. Und natürlich gleich von vielen Kindern getestet.

Donnerstag, 06. April 2023

Gerold Bauer

Die Lorcher Bürgermeisterin Marita Funk gab zu, dass sie Anfang der Woche noch innerlich „gezittert“ hatte. Wird das überhaupt etwas mit der frühlingshaften Spielplatzeröffnung in Weitmars? Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, Regen und kaltem Wind wäre ja wohl kaum jemand auf dem Gelände Schlange gestanden, um eine der Gratis-​Portion Eis zu ergattern. Aber so hat nun doch noch alles perfekt gepasst.





